Ehrenamtliche Unterstützung wird sehr gut angenommen

Langenhagen. Seit einigen Wochen stehen für Bürgerinnen und Bürger älter als 80 Jahre kostenfreie Impftaxen und Begleitung durch ehrenamtliche Impflotsen zur Verfügung. Die Aktion „Impftaxi und Impflotsen“, eine Kooperation der DRK Ortsverbände mit der Freiwilligenagentur der Stadt Langenhagen, wird sehr gut angenommen. „Die Menschen sind alle sehr dankbar für unsere Hilfe. Insbesondere durch den Ausfall der öffentlichen Verkehrsmittel gab es eine große Verunsicherung und auch Hilfslosigkeit“, sagt Martina Rust von DRK Ortsverband Langenhagen.Die meisten Anfragen für den Impftaxi-Service gibt es derzeit in Krähenwinkel und in Langenhagen Kernstadt/Wiesenau. Hier werden in den nächsten Wochen mehr als 150 Frauen und Männer zum Impfzentrum nach Laatzen gefahren. Aber auch in den anderen Ortsteilen ist die Nachfrage nach dem ehrenamtlichen Angebot sehr groß. „Man kann sich darauf verlassen, dass unsere Fahrgäste nach einer Dreiviertelstunde im Impfzentrum mit allem durch sind. Unsere Senioren sind von der Freundlichkeit des Personals begeistert“, erzählt Horst Waldfried von DRK Krähenwinkel. Die Ehrenamtlichen holen die Personen im Privatwagen unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen (medizinische Maske, Flächen- und Handdesinfektion, Schnelltest) zuhause ab und bringen sie nach dem Impfen wieder dorthin zurück.So funktioniert die Hilfe der Impflotsen: Interessierte melden sich bitte telefonisch unter (0800) 7307 000 beim Bürgertelefon der Stadt Langenhagen. Die Mitarbeitenden sind derzeit montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr erreichbar. „Ich bin ja schon seit letztem Jahr am Bürgertelefon und es macht mir nach wie vor Spaß, den Menschen zu helfen. Gerade bei den Gesprächen mit den Hilfebedürftigen wird auch viel gelacht“, sagt Susanne Pramschüfer, Mitarbeiterin der Stadt Langenhagen.Ist Unterstützung bei der Fahrt zum Impfzentrum notwendig? Dann vereinbaren ehrenamtliche Helfer Ihren Impftermin und organisieren danach auch die passende Fahrt mit dem Impftaxi. In Ausnahmefällen ist eine Begleitung mit dem Impftaxi auch möglich, wenn Sie den Impftermin schon in Eigenregie vereinbart haben. Die Vorlaufzeit für die Organisation durch die Ehrenamtlichen beträgt aber wenigstens drei Werktage – nicht Kalendertage.So funktioniert das Impftaxi: Interessierte melden sich telefonisch, je nach Langenhagener Ortsteil, bei Ihrer zuständigen DRK-Stelle oder beim Bürgertelefon:• Engelbostel: DRK Engelbostel, Heinz Mattutat, (0511) 78 27 32• Godshorn: nur über das Bürgertelefon der Stadt Langenhagen, (0800) 7 30 70 00• Kernstadt/Wiesenau: DRK Langenhagen, Martina Rust, (0175) 9 95 35 28• Krähenwinkel: DRK Krähenwinkel, Horst Waldfried (0175) 970 40 38 oder Christoph Rönisch (0511) 77 75 35.• Kaltenweide: nur über das Bürgertelefon der Stadt Langenhagen, (0800) 7 30 70 00• Schulenburg: nur über das Bürgertelefon der Stadt Langenhagen, (0800) 7 30 70 00