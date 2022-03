Impfungen mit Novavax starten

Corona-Impfung mit proteinbasiertem Vakzin ist mit und ohne Termin möglich

Langenhagen.. Seit dem 20. Dezember ist der proteinbasierte Impfstoff der Firma Novavax in der EU zugelassen. Jetzt sind auch in Niedersachsen die ersten Dosen eingetroffen.Ab nächster Woche wird die Region Hannover dezentral jeweils tageweise Impfangebote mit dem neuen Vakzin machen. „Wir werden an den entsprechenden Tagen keine anderen Impfstoffe im Angebot haben. Wir möchten auf keinen Fall das Risiko einer Verwechslung eingehen“, betont Marlene Graf, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit der Region Hannover. „Eine Anmeldung ist nicht zwingend notwendig“, ergänzt Hergen-Herbert Scheve, ebenfalls Fachbereichsleiter, „die Impfung steht nicht nur denen offen, die bei der Hotline angerufen haben, sondern allen, die noch nicht geimpft sind.“ In Langenhagen wird im Impfzentrum am Fuhrenkamp 3 in der nächsten Woche wird am Dienstag, 8. März, zwischen 10 und 16 Uhr sowie am Freitag, 11. März, zwischen 10 und 16 Uhr sowie 17.30 und 21 Uhr dieser Impfstoff angeboten.