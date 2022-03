Impfzentrum schließt

Langenhagen (ok). Impfen für Kinder ist noch einmal am Sonntag, 6. März, zwischen 10 und 17 Uhr im Impfzentrum am Fuhrenkamp 3. Ab Montag, 7. März, wird dann der Betrieb im Impfzentrum eingestellt. Auch das Samstagsimpfen im Rathaus ist vom Tisch „Wir hätten das Angebot im Fuhrenkamp, trotz sinkender Nachfrage und des Konsenses, dass die Impfzentren weiter betrieben werden sollen, gern aufrecht erhalten. Das ist zumindest vorübergehend aber aus technischen Gründen nicht mehr möglich“, sagt Boris Ehrhardt, Leiter des Ordnungsamtes. Die Stadt hat der Region angeboten, eine Ausweichörtlichkeit zu schaffen, wenn Abend- und Wochenendimpfungen in Langenhagen weiterhin angeboten werden sollen. „Für diesen Fall prüfen wir verschiedene Möglichkeiten, etwa im Rathaus“, so Ehrhardt.