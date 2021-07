“In Ängsten und siehe, wir leben!“

Sommerkirche läuft dann ab Sonntag, 25. Juli

Langenhagen. Sommerkirche heißt es in den Sommerferien wieder in den drei evangelischen Langenhagener Kirchen St. Paulus, Emmaus und Zum Guten Hirten (Godshorn). In diesem Jahr steht die gemeinsame Predigtreihe an den sechs Feriensonntagen unter der Überschrift “In Ängsten und siehe, wie leben!“Worum es geht, erläutert Pastor Frank Foerster: “Die Worte des Apostels Paulus bilden in diesem zweiten Corona-Sommer die Überschrift. Noch ist die Pandemie nicht überwunden und lange noch nicht ausgestanden, und doch leben wir. Viele haben Angst zu erkranken, andere fürchten um ihren Arbeitsplatz oder ihr Auskommen. Viele sind erschöpft vom Maske tragen und vom Testen, manche sind müde von den wechselnden Corona-Regeln und von den Ansprüchen, die in Schule, Beruf und Familie gestellt werden. Und doch leben wir. Es ist eine besondere Zeit, in der viele lieber vorsichtig sind und aus Rücksicht auf andere sich selbst einschränken. In den Predigten wollen wir Hoffnungs- und Bewahrungsgeschichten aus der Bibel vorstellen. Sie sollen uns in diesem Sommer Mut und Hoffnung geben.”Den Beginn der regionalen Sommerkirche macht Lektor Eckart Jakob am 25. Juli in der St. Pauluskirche an der Hindenburgstr. 85. Am 1. August hält Pastorin Susanne Behrens den Gottesdienst in der Emmauskirche am Sonnenweg 17. Es folgt am 8. August Pastor Falk Wook in der Kirche Zum Guten Hirten in Alt-Godshorn 61. Wieder in St. Pauluskirche predigt am 15. August Pastor Frank Foerster. Die Emmauskirche folgt am 22. August mit Prädikantin Gabriele Hahn-Hartwig. Den Schluss bildet die Kirche Zum Guten Hirten in Godshorn am 29. August mit einem Gottesdienst, den Vikarin Miriam Folkerts gestaltet.An allen Sonntagen während der Sommerferien ist jeweils nur in einer der drei Kirchen Gottesdienst. Der Beginn ist jeweils um 10 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig.