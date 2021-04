In allen Formen und Farben

8. Mai: mehr als 100 Tomatensorten auf Wochenmarkt

Langenhagen. Der Verein Gemeinschaftsgärtnerei Acker Pella aus Krähenwinkel hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen großen, oftmals in Vergessenheit geratenen Kulturschatz zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen: samenfeste, teilweise historische Gemüsesorten. Am Sonnabend, 8. Mai, wird der Verein von 8:bis 13 Uhr eine Auswahl der mehr als 100 verschiedenen Tomatensorten auf dem Langenhagener Wochenmarkt anbieten. Der Stand der ehrenamtlichen Gartenaktivisten ist in diesem Jahr in Höhe der Ostpassage zu finden. Die angebotenen Tomatenjungpflanzen sind vorwiegend freilandgeeignet, robust und in torffreiem Substrat angezogen.Wer den Termin auf dem Wochenmarkt verpasst, kann auch in der Gärtnerei, Im Blanken Moor 2, Krähenwinkel (ehemalige Gärtnerei Eisermann) Tomatenjungpflanzen, aber auch Chili, Paprika und verschiedene Sorten Ackergemüse erwerben. Informationen zu den angebotenen Sorten und Abholterminen gibt es auf der Website www.ackerpella.de oder bei Vereinsvorstand Jan Heeren (01575/39 70 954).