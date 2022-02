In einer Stunde vom Wattenmeer zum Harz

VHS organisiert Hybrid-Veranstaltung zum Klimawandel

Langenhagen. Die Volkshochschule (VHS) Langenhagen organisiert mit Referenten aus zwei Nationalpark-Einrichtungen des BUND Niedersachsen für Mittwoch, 23. März, eine Hybrid-Veranstaltung ab 17 Uhr.Themenschwerpunkt des Abends ist der Klimawandel in Niedersachsen. Im Vortrag präsentieren die Referenten, wie sich der Klimawandel aktuell an unserer Küste und in unseren Wäldern zeigt und wichtige Lebensräume verändert. Die Teilnehmer erfahren, wie die Auswirkungen sich uns mit rasanten Schritten nähern.Matthias Mertzen aus dem Nationalpark-Haus Wurster Nordseeküste und Diplom-Biologe Jens Halves aus dem Nationalpark-Besucherzentrum Torfhaus berichten, wie stark sich der Klimawandel im Wattenmeer und im Harz schon auswirkt und was bereits getan wird, um den Klimawandel zu verlangsamen. Abschließend diskutieren sie mit den Teilnehmenden, wie jede oder jeder Einzelne von uns positiven Einfluss nehmen kann.Im Sinne des Umweltschutzes werden beide Referenten live aus Dorum-Neufeld und Torfhaus in die Videokonferenz übertragen. Interessierte können in der vhs oder online von zu Hause aus teilnehmen.Weitere Informationen und die Anmeldung finden sich auf der Webseite www.vhs-langenhagen.de. Fragen beantwortet Annika Eskera, (0511) 73 07 97 05, eskera@vhs-langenhagen.de