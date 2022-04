In nur elf Minuten fertig

Mitgliederversammlung des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Engelbostel

Engelbostel. 17.36 Beginn, 17.47 Ende: In nur elf Minuten brachte der Förderverein der Ortsfeuerwehr Engelbostel seine Mitgliederversammlung über die Bühne. Aktivitäten seien im Berichtszeitraum kaum möglich gewesen, da die Pandemie jegliche Planung und Ausführung etwa für das Maibaumfest 2021 und Weihnachtsfeier und so weiter verhindert habe.Trotzdem sei weitergeplant worden, damit keine Zeit verschenkt werde. Das habe sich auch gelohnt, denn das bevorstehende Maibaumfest finde das erste Mal am neuen Feuerwehrhaus am Stadtweg 15 statt. Schriftwart Björn v. d. Osten gab den Mitgliederbestand mit 423 Personen an. Lisa Großhaus wurde zur als Nachfolgerin für Ergin Celik zum Kassenprüfer gewählt.