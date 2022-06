St. Paulus-Gemeinde lädt für Sonntag, 26. Juni, 18 Uhr ein

Langenhagen, Tiere im Gottesdienst? Die St.-Paulus-Kirchengemeinde an der Hindenburgstraße 85 in Langenhagen macht’s möglich. Für Sonntag, 26. Juni, 18 Uhr, lädt sie ausdrücklich auch Vierbeiner und tierische Zweibeiner in ihren Gottesdienst im Garten ein. „Ich habe selbst eine Hündin und freue mich, sie mal zum Gottesdienst mitnehmen zu können“, erzählt Heike Riedelt aus dem Vorbereitungsteam in St. Paulus. „Natürlich müssen Hunde angeleint und Kleintiere in ihrem Käfig bleiben“, erklärt Diakonin Annika Kruse, die sich ebenfalls auf einen sommerlichen Gottesdienst in tierischer Gesellschaft freut. Die musikalische Gestaltung übernimmt Organistin Helen Rickert gemeinsam mit Sängerin Mirja Essiger aus der Emmaus-Kirchengemeinde.