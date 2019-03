Individuelles Angebot für Gründungsinteressierte

Beratungstag für Existenzgründung in Langenhagen

Langenhagen. Am Montag, 11. März, bietet die Stadt Langenhagen von 9 bis 16 Uhr zum zweiten Mal individuelle Beratungen für Existenzgründerinnen und Existenzgründer im Rathaus an.Die Beratungen übernimmt der Verein „Wirtschafts-Senioren Hannover - Alt hilft Jung“ . Als Berater werden der Vereinsvorsitzende, Jochen Lauenstein und Wilhelm Zabel an diesem Tag zur Verfügung stehen.In zahlreichen Beratungssituationen hat sich dieses Konzept als Einstiegsangebot für Gründungsvorhaben bewährt. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Langenhagen ergänzt mit diesem individuellen Beratungsangebot, wie bereits vor zwei Jahren, die jährlichen "Gründungsabende", in denen die wichtigsten allgemeinen Informationen zur Existenzgründung vermittelt werden. Die Beratung ist für Gründungsinteressierte und ihre Vorhaben kostenlos. Wer jetzt über die eigene, wirtschaftliche Selbstständigkeit nachdenkt, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen.Zur Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum 5. März 2019 erforderlich. Dafür ist das Formular aus der Rubrik „Wirtschaft“ unter www.langenhagen.de oder von der Homepage der Wirtschafts-Senioren auszufüllen und per E-Mail zu versenden. Anschließend vereinbart ein Berater der Wirtschafts-Senioren telefonisch einen konkreten Termin für das Gespräch.In einem etwa einstündigen persönlichen Gespräch erhalten die Gründerinnen und Gründer Tipps zur Umsetzung ihrer Ideen und Antworten auf individuelle Fragen. Die Senior-Experten können Chancen und Risiken sowie die Praxistauglichkeit der vorgestellten Pläne gut einschätzen und beraten stets unabhängig und neutral. Auf Wunsch ist anschließend eine weitergehende Begleitung möglich. Denn eine abschließende Konzeptberatung kann dieser Sprechtag nicht ersetzen. Die einstündige Beratung schützt jedoch vor Fehlern zu Beginn eines Gründungsprozesses und stößt bei Bedarf hilfreiche Kurskorrekturen an.Den Verein „Wirtschafts-Senioren Hannover - Alt hilft Jung“ gibt es bereits seit 1981. Er hilft nicht nur beim Start in die Selbstständigkeit, sondern berät auch bei Veränderungsprozessen in bestehenden Unternehmen, bei Geschäftsübernahmen und Generationswechsel. Die Mitglieder sind ausschließlich Ruheständler, die Führungserfahrung aus ihrem aktiven Berufsleben mitbringen.