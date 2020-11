Infektionsgeschehen an Langenhagener Schulen

Langenhagen.· In der Hermann-Löns-Schule gibt es in einer zweiten Klasse einen, durch das Gesundheitsamt der Region, bestätigten Coronafall.

Bis zu einer Entscheidung des Gesundheitsamtes, hat die Schulleitung auf „Distanzlernen“ umgestellt und 20 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte sind derzeit im Homeschooling. Bisher gibt es noch keinen Wechsel in das Szenario B.



· Durch das Gesundheitsamt sind für das Gymnasium Langenhagen Verdachtsfälle angezeigt. Daher gilt ab heute für das Gymnasium das Szenario B. Genauere Informationen folgen, sobald das Gesundheitsamt Details zum weiteren Vorgehen benennt.





· An der IGS Süd sind in den Jahrgängen 9 und 10 positive Fälle gemeldet. Eine zehnte Klasse ist bereits bis einschließlich 13. November in Quarantäne. Ab Dienstag, 10. November gilt für die Klasse der Unterricht in Szenario B





· Die IGS Langenhagen hat derzeit 11 bestätigte Fälle. Insgesamt sind 322 Schülerinnen und Schüler sowie 40 Lehrkräfte in Quarantäne. Betroffen sind die Jahrgänge 5,6,9,10,11, 12 und 13.





· An der Friedrich-Ebert-Schule befindet sich derzeit eine 4. Klasse inkl. zwei Lehrerinnen aufgrund eines bestätigten Falles in Quarantäne. Eine 3. Klasse inkl. zweier Lehrerinnen befindet sich vorsichtshalber aufgrund eines noch unbestätigten Verdachtsfalles seit Donnerstag im Homeschooling. Ab heute ist die Schule zum Szenario B übergegangen und in täglich Wechselmodell starten.







Infektionsgeschehen an Langenhagener Kindertagesstätten





· In der Kindertagesstätte Veilchenstraße haben sich in zwei Gruppen Corona-Verdachtsfälle bestätigt. Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat nach erfolgter Prüfung daraufhin gestern Abend die Schließung der Kindertagesstätte angeordnet. Gleichzeitig wurde die Quarantäne von zwei Gruppen (37 Kinder) sowie 16 Fachkräften angeordnet.

Die betroffenen Eltern wurden in Zusammenarbeit mit dem Elternrat der Kita umgehend noch am gleichen Abend durch die Leitung informiert. Die Quarantäne gilt zunächst bis einschließlich 12. November