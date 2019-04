Informationen aus erster Hand

Zweite Neubürger-Radtour startet am Sonntag, 5. Mai, um 10 Uhr

Langenhagen. Treffpunkt für die zweite Neubürger-Radtour über 39 Kilometer für alle Gäste und alle ADFC-Mitglieder ist am 5. Mai um 10 Uhr am Rathaus: Und da gibt es schon die erste Sicherheits-Überraschung für die Radfahrenden, bereitgestellt von der Stadt Langenhagen. Wie aus der gedichteten Beschreibung hervorgeht, ist des dem Organisationsteam noch mehr als bei der ersten Entdecker-Tour vor zwei Jahren gelungen, die Türen von sonst verschlossenen Einrichtungen zu öffnen, wo man die Radler an diesem Sonntag gerne empfängt und persönlich aus erster Hand informiert. Somit gibt es zwischen den zu fahrenden Strecken auf ruhigen Straßen und Wegen auch immer wieder erholsame Pausen. Natürlich wird auch gemeinsam eingekehrt, gegen 14 Uhr: Daher sollte für zwischendurch Getränke und bei Bedarf auch etwas zu Essen dabei sein, und unbedingt Sonnenschutz mitnehmen. Und: Bitte die Fahrräder selber zuhause schon, also VOR der Tour, auf Sicherheit/Funktion sowie auf richtigen Reifenluftdruck prüfen. Die Tour endet gegen 16:30 Uhr mit einem gemeinsamen Ausklang.Die Mitfahrt ist frei, Einkehr auf eigene Kosten. Spenden sind willkommen. Abschließend wünscht der ADFC allen Radinteressierten eine gute Mit-Fahrt. Tipp: Die Entdeckungs-Radtour organisiert der ADFC nur alle zwei Jahre, auch wegen der großen Aufwandes. Wer also die diesjährige Tour verpasst, kann sich schon den nächsten Tour-Termin vormerken: Am Sonntag, 2. Mai 2021, geht's wieder um 10 Uhr am Rathaus los.Mehr Infos unter www.ADFC-Langenhagen.de.