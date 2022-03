Infotelefon am 17. März

Präventionsangebot der Polizei

Erneut stehen Ihnen Mitarbeiter der Präventionsteams der Polizeidirektion Hannover im März für Fragen rund um das Thema Prävention zur Verfügung. Dabei kann es um Betrugsdelikte im Internet oder zum Nachteil von älteren Menschen, Fälle von Häuslicher Gewalt und Stalking, Verkehrsfragen, Wohnungseinbruchsschutz, Vorbeugung von Jugendkriminalität und noch vieles mehr gehen."Wir beraten und informieren an diesem Tag gerne zu den Themen, die die Anrufer*innen bewegen oder interessieren. Bei Bedarf stellen wir auch Kontakte zu Fachdienststellen her." so Katrin Baum, Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Garbsen.Die Polizeidirektion Hannover schaltet das Infotelefon amDonnerstag, 17. März , von 10 bis 18 UhrDie Präventionsteams der Polizeiinspektionen Hannover, Burgdorf und Garbsen stehen zu diesem Termin allen Bürgern der Stadt und der Region Hannover telefonisch zur Verfügung.