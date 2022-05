Inklusives Sportfest will für alle da sein

Viele Sportvereine zeigen Angebote (auch) für Menschen mit Behinderung

Langenhagen. Nach dieser gelungenen Premiere war eine Neuauflage (beinahe) Pflicht: Das inklusive Sportfest in Langenhagen geht am Freitag, 6. Mai, von 15 bis 18 Uhr in die zweite Runde. Und es soll deutlich größer werden als die erste Auflage 2021.„Die unterschiedlichsten Menschen sollen sich beim Fest begegnen. Jeder und jede ist uns herzlich willkommen“: Mit einem herzlichen Lachen wirbt Langenhagens Inklusionsbeauftragte Sabine Hettinger um Gäste für die Veranstaltung auf dem Gelände des SC Langenhagen an der Leibnizstraße 56 und verspricht „Spaß für alle“.Schirmherr der Veranstaltung, die die Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark mit Unterstützung des Sportrings Langenhagen organisiert, ist Bürgermeister Mirko Heuer (CDU). Er bezeichnet das inklusive Sportfest als „tolle Gelegenheit, neue Sportarten auszuprobieren“. Was da heute alles möglich ist, hat Heuer selbst bei der Premiere des Festes im Vorjahr festgestellt. So hat das Stadtoberhaupt eine Schießanlage getestet, die Menschen mit Sehbehinderung dank eines akustischen Signals den Schuss ins Schwarze ermöglicht – „spannend!“.Und genau darum geht es beim inklusiven Sportfest, das ein Sportfest für alle sein möchte: Das gemeinsame Sporttreiben soll Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung schaffen. Dabei braucht es aus Heuers Sicht oft gar keine speziellen Angebote für Menschen mit Behinderungen. „Viele möchten sich auch in die normalen Sparten der Vereine integrieren.“ Und manchmal brauche es eben auch nur kleine Änderungen, um ein Angebot inklusiv zu machen.„Unser Ziel ist es, langfristig die Teilhabe für Menschen mit Behinderungen an Sportangeboten und Vereinssport für die Stadt Langenhagen, die Gemeinde Wedemark und die Region Hannover zu fördern“, sagt Luisa Haller, Sport-Projektkoordinatorin bei der Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark. Umso mehr freut es sie, dass sich das Angebot beim Sportfest dank der Kooperation zahlreicher Vereine gegenüber der Premiere mindestens verdoppelt hat. „Jetzt werben wir um Besucherinnen und Besucher, denn auch da dürfen es gern mehr werden“, ergänzt Bürgermeister Heuer.Heuer wird das Fest um 15 Uhr eröffnen. Danach gibt es Livemusik von Kevin R. (15.15 Uhr), Informationen zu den Special Olympics, bei denen Langenhagen als „Hosttown“ Teilnehmer beherbergen wird (15.45 Uhr), Zumba zum Mitmachen (16.10 Uhr) und noch einmal Livemusik (16.15 Uhr). Ein inklusives Handballspiel beginnt um 17.30 Uhr in der Sporthalle.Vor allem aber sollen die Besucher ausgiebig bei den vielen Mitmachaktionen auf dem Gelände des SC Langenhagen auf ihre Kosten kommen. Dort können sie unter anderem in einem Rollstuhl-Parcours die Perspektive wechseln, Rollstuhl-Basketball erleben, sich gegen einen Tischtennisroboter versuchen und Sitzvolleyball spielen. Auch Sportarten wie Klettern, Kegeln, Petanque, Hockey, Judo und Yoga umfasst das Angebot. Das Seniorenmobil des Quartierstreffs Wiesenau ist ebenso vor Ort wie das Maja-Spielmobil der Jugendpflege.Und wenn auch das zweite inklusive Sportfest ein Erfolg wird? „Dann soll das Fest gern eine weitere Fortsetzung finden“, sagt Luisa Haller.