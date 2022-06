Bibliothek und VHS am Eingang des Stadtparks

Langenhagen (ok). VHS und Stadtbibliothek sollen am Ort des derzeitigen D-Traktes unter dem Motto "Innovative Schule" zusammengeführt werden. So hat es der Rat der Stadt Langenhagen in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Nur: Wann das der Fall sein werde, steht noch in den Sternen. Im Moment werde der D-Trakt noch als Muisktrakt und Schulbibliothek der Integrierten Gesamtschule im Stadtzentrum benötigt. 2026, spätestens 2027 soll der Neubau dann stehen. Die Idee Stadt- und Schulbibliothek, die 2018 entstanden ist, Stadt- und Schulbibliothek zu vereinen, scheint vom Tisch. Beide Nutzer wollten das nicht.