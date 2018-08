Inseltage auf Wangerooge

Urlaub für junge Erwachsene

Langenhagen-Wedemark. Zu den „Inseltagen auf Wangerooge“ lädt der Jugenddienst im Kirchenkreis ein. Vom 30. September bis zum 7. Oktober sollen junge Erwachsene Gelegenheit zum Innehalten und Ausspannen haben. Diakonin Anna Thumser aus dem hiesigen Kirchenkreis und Diakonin Friederike Wunsch aus dem Kirchenkreisjugenddienst Buchholz in der Nordheide teilen sich die Leitung, haben aus ähnlichen Reisen in den Vorjahren gute Erfahrungen. Urlaub auf der Nordseeinsel, zwischen Sanddünen, Leuchtturm und Meer bietet besonderer Erholung. Die Kraft der Natur kann Impulse für das Leben und den Glauben geben. Lebens- und Liebenswertes kann neu entdeckt werden. Die Suche nach dem tieferen Sinn öffnet Wege zu Gott.Geboten wird eine Gruppenreise für 30 Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren. Unterkunft ist in einem Haus in Strandnähe mit Terrasse zum Grillen. Es gibt Beachvolleyball am Strand, Radtouren, das rauschende Meer, Wind, Wellen und Weite. Weitere Informationen, auch zu den Kosten, gibt es bei Anna Thumser: Telefon 0170 - 6 58 30 30 oder E-Mail anna.thumser@kirche-burgwedel-langenhagen.de.