Interessanter Vortrag

Gesine Lange bei den Landfrauen

Langenhagen. Nach einer gelungenen Kaffeetafel bei der Versammlung der Landfrauen Krähenwinkel-Godshorn folgte ein Vortrag von Gesine Lange, der Tochter von Joachim Gauck, über ihre Kindheit und Jugend in der DDR. Sehr offen und bodenständig berichtete sie über das Heranwachsen in einem Pfarrhaus, was doch sehr unterschiedlich von anderen Lebensläufen in der DDR war.So besuchten die Gauck-Kinder weder Krippe noch Kindergarten, was nicht im Sinne der Parteidoktrin war. Die Folge war natürlich eine Ausgrenzung, in der Schule dann Repressalien, man wurde als unbequeme Person von vielen Lehrern behandelt. Auch dem Zwang, sich als junge Pioniere zu melden, entgingen sie. Aber: Die Berufswahl oder ein Studium nach Wahl waren für Christen und Kinder eines Pfarrers nicht frei, studierensollten bevorzugt Arbeiterkinder. Halt, zu seiner Überzeugung zu stehen, gaben dasElternhaus und ein starker Glaube.Der Vortrag machte neugierig, noch viel mehr über diese Zeit und dieDDR zu erfahren, wozu Gesine Lange entsprechende Literatur empfohlen hat.Der Landfrauenverein Krähenwinkel-Godshorn plant nach der Sommerpauseviele weitere, interessante Veranstaltungen , sofern Corona es zulässt.