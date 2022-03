Interessen und Bedürfnisse der Älteren

Abschluss-Feier Projekt „Gesund im Quartier“ von win

Langenhagen. Das auf drei Jahre angelegte Projekt „Gesund im Quartier – Gesundheitsprävention für Seniorinnen und Senioren“ von win läuft Ende März aus. Der Abschluss des Projekts wird im Rahmen einer Feier am Donnerstag, 24. März, von 16 bis 19 Uhr im und vor dem Quartierstreff Wiesenau stattfinden. Eingeladen sind alle Menschen, die sich im Projekt engagiert und teilgenommen haben und auch alle anderen Interessierte.Von April 2019 bis März 2022 wurden in Wiesenau für die ältere Generation verschiedene gesundheitsfördernde Angebote von Nachbarn für Nachbarn umgesetzt. Zielgruppe waren Menschen ab 65 Jahren, die in Wiesenau leben und Menschen, die sich im Themenfeld Gesundheit ehrenamtlich engagieren wollten sowie Institutionen und Fachleute aus Langenhagen, die als Experten angesprochen wurden. Zahlreiche Kollegen aus Langenhagen haben das Projekt in Rahmen von Kooperationen unterstützt.Das Projekt fokussierte die Themen „Bewegung“, „Ernährung“ und „psychisches Wohlbefinden“. Highlights der Angebote waren zum Beispiel die „Walking-Gruppe“, das Ernährungsangebot „Happy Food – Essen, das glücklich macht“ sowie die „Abendreihe Seelische Gesundheit“ und das „Gedächtnistraining“. Besonders waren auch die Plakat-Aktionen „Mutmachtag“ und „Osterspaziergang“, die während des Lockdowns stattfanden und Menschen draußen in Bewegung und Verbindung brachten.Durch „Gesund im Quartier“ hat der Verein win mehr ältere Menschen aus Wiesenau und deren Interessen und Bedürfnisse kennen gelernt. Das Bewusstsein zum Thema Gesundheit bzw. Gesundheitsförderung wurde bei vielen Senioren und Seniorinnen gestärkt. Es sind feste Gruppen entstanden, die auch nach dem Projekt im Quartierstreff Wiesenau bestehen bleiben und jederzeit offen für neue Interessierte sind. Alle sind weiterhin herzlich willkommen!Für die Abschluss-Feier ist eine Präsenz-Veranstaltung mit verschiedenen Aufenthaltspunkten im und um den Quartierstreff geplant. Das Projekt soll einen gebührenden Abschluss erhalten und gefeiert werden. Neben Musik gibt es einen Rückblick zum Projekt und einen Ausblick, wie es in Wiesenau im Bereich der Gesundheitsförderung weitergeht. Außerdem wird es eine Fotoausstellung des Projekts geben. Die Gruppe „Happy Food – Essen, das glücklich macht“ sorgt für eine Kleinigkeit zu Essen. Für Getränke ist außerdem gesorgt. Um 16.30 Uhr sprechen Karl Heinz Range, Geschäftsführer KSG Hannover und Vorstandsvorsitzender von win sowie der Vertreter der Fördermittelgeber von der AOK, ein Grußwort für alle Gäste.Die Veranstaltung ist so angedacht, dass ein „fliegender Wechsel“ der Besucher und Besucherinnen entsteht, sodass möglichst viele Menschen kommen können, aber nicht alle gleichzeitig da sind. Ein kürzerer Aufenthalt, als die Veranstaltungszeit vorgibt, ist also auch ausreichend.Die Angebote finden im Rahmen des Projektes „Gesund im Quartier – Gesundheitsprävention für Seniorinnen und Senioren“ statt. Das Projekt wird von den gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen gefördert und möchte einen Beitrag zu einer gesunden Lebensweise leisten.