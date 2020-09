Interkulturelle Woche im Quartierstreff Wiesenau

Quartierstreff lädt vom 27. September bis 3. Oktober ein

Langenhagen. In Wiesenau leben viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Diese Vielfalt bereichert das Quartier. Der Verein win e.V –Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH lädt herzlich dazu ein, einige Länder und Kulturen im Rahmen der „interkulturellen Woche“ näher kennenzulernen. Diese wird vom 27.September bis zum 3. Oktober unter dem Motto“ Zusammen leben – Zusammen wachsen“ begangen.Im Quartierstreff Wiesenau erzählen Menschen, die aus anderen Ländern nach Langenhagen gezogen sind und nun hier ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben, über kulturelle Gepflogenheiten ihres Heimatlandes. Besucher der Veranstaltung erfahren auch durch Hören von Musik und Essen regionaltypischer Speisen mehr über die vorgestellten Länder.Manche Sitten und Gebräuche erscheinen vielleicht fremd, daher sind Fragen herzlich willkommen und es gibt Gelegenheit, sich miteinander auszutauschen.Folgende Länder und deren Kultur werden vorgestellt: Montag, 28.September.: Sudan mit der Region Sinar. Dienstag, 29. September: Türkei mit der Stadt Izmir. Mittwoch, 30.September: Somalia. Donnerstag, 1. Oktober: China. Freitag, 2. Oktober : Sudan – östliche Region.Die Veranstaltungen finden immer in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr auf dem Platz am Quartierstreff Wiesenau statt.Zum Abschluß am Samstag, 3. Oktober, wird von 14 bis 18 Uhr zu einem Austausch der Kulturen auf dem Quartiersplatz eingeladen.Zur Koordination der Veranstaltungsreihe melden Interessierte sich bitte für die jeweiligen Tage im Quartierstreff Wiesenau unter 0511/8604-216 an.Weitere Infos: Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstr. 11, 30851 Langenhagen, Anette Körner, 0511/8604-216, koerner@ksg-hannover.de, www.win-e-v.de.