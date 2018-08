Interner Wettbewerb läuft

Jux-Scheibe auch in diesem Jahr dabei

Krähenwinkel (kr). Eine witzige Idee von Manfred Pilgrim, Vorsitzender des SV Krähenwinkel: Beim 55. Schützenfest im vergangenen Jahr absolvierten Mitglieder der vier Vereine der Schützen-Gemeinschaft einen ganz besonderen internen Wettbewerb um die sogenannt Jux-Scheibe. Die Schützen begaben sich während des großen Festes zu den Schaustellern und maßen an deren Stände ihre Kräfte in Disziplinen wie Dosen- und Pfeilwerfen, Schießen und Entenangeln.Daraus resultierte so eine Art Ostfriesen-Abitur. Am Montag gab es dann die fröhliche Siegerehrung. Und bei 63 aktiven Mitmachern fiel schnell der Beschluss, diesen Wettkampf auch in diesem Jahr stattfinden zu lassen.