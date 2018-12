Investition in neue Bücher

DRK-Ortsverein spendet Kita "Eentje Rummert" 300 Euro

Langenhagen (ok). Es ging richtig weihnachtlich zu bei der Adventsfeier des DRK Langenhagen, zu der etwa 60 Gäste ins Leibniz gekommen waren. Aber auch Bewegung fast aller Körperteile war beim Mitmachlied "Der Joe" angesagt; die Kinder aus der Kita Eentje Rummert mobilisierten die Erwachsen, in den Song einzusteigen. Und die Kinder konnten sich auch über einen Scheck in Höhe von 300 Euro freuen, die der Ortsverein spendierte. Er soll in die Bücherei in der Kindertagesstätte investiert werden, die der Vorsitzenden Martina Rust am Vorlesetag ins Auge gesprungen ist. Die Langenhagener DRK-Chefin hatte den Kindern das Buch "Als die Raben noch bunt waren" vorgelesen.