Inzidenzwert sinkt: Region Hannover bereitet Allgemeinverfügung vor

Am Sonnabend könnte die Inzidenz am fünften Tag in Folge unter 50 liegen

Region. Ab nächster Woche können die Bewohnerinnen und Bewohner der Region Hannover mit einer Lockerung der Corona-Regeln rechnen: Am heutigen Donnerstag (27.5.2021) liegt der vom Robert-Koch-Institut ausgegebene 7-Tage-Inzidenzwert für das Gebiet der Region Hannover bei 35,1 und damit den dritten Werktag in Folge unter 50. Bleibt die Entwicklung so, erreicht die Region Hannover am Sonnabend, 29.5.2021 den in der Landesverordnung festgeschriebenen Zeitraum von fünf Werktagen in Folge mit einem Wert unter 50. Für diesen Fall bereitet die Region Hannover aktuell eine Allgemeinverfügung vor, die am Sonnabend veröffentlicht und am Montag wirksam werden könnte.Die Allgemeinverfügung ist Voraussetzung für Lockerungsschritte, die in der Corona-Verordnung des Landes definiert sind. Die aktuelle Verordnung tritt am 30. Mai außer Kraft, eine neue Verordnung ist in Vorbereitung.