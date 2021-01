Inzidenzwert von 145,7

Langenhagen/Wedemark. Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor den Feiertagen. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 21.725 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 18.227 Personen als genesen aufgeführt. 387 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.111 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 145,7. In Langenhagen gibt es 200 Fälle, der Inzidenzwert liegt bei 220,8. In der Wedemark sind es 38 Erkrankte bei einer Inzidenz von 59,5. Obwohl der Langenhagener Inzidenzwert über der Marke von 200 liegt, kann der 15-Kilometer-Bewegungsradius hier nicht zum Tragen kommen. Entscheidend für eine mögliche Anordnung des Regionspräsidenten ist die Zahl in der gesamten Region Hannover.