Irre Facetten des Shoppengehens

Benni Stark mit "kleider.lachen.leute" am 11. November im daunstärs

Langenhagen. Comedian Benni Stark tritt am Sonntag, 11. November, mit seinem Soloprogramm „kleider.lachen.leute“ im daunstärs in Langenhagen auf. Stark war schon beim RTL Comedy Contest sowie zu Gast in der NDR-Talkshow.. Der ehemalige Herrenausstatter (13 Jahre) plaudert in seinem aktuellen Soloprogramm über das, was sonst nur in der Umkleide bleibt…( http://www.bennistark.com ). Unter dem Motto „#kleider.lachen.leute.“ ist sein Programm eine Reise durch die irren Facetten des Shoppengehens zwischen Mann und Frau, zwischen Jung und Alt, zwischen Kompetenz und Sprachbarrieren. Termin: Sonntag, 11. November, um 19 Uhr im daunstärs. Karten sind im Vorverkauf in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle ab 21,10 Euro zuzüglich Gebühren erhältlich.