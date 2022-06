Isabella Gifhorn wird Stadtbaurätin

45-Jährige tritt Nachfolge Carsten Hettwers an

Langenhagen (ok). In Göttingen waren es 25, in Hameln 70, und sind es etwa 200 Mitarbeiter, die Isabella Gifhorn im Langenhagener Rathaus unterstellt sind. Die 45-jährige Diplom-ingenieurin Architektur tritt am 1. Oktober die Nachfolge des bisherigen Stadtbaurates Carsten Hettwer an. Der Rat wählte sie in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit, Bürgermeister Mirko Heuer hatte sie als Einzige vorgeschlagen, weil er sie für die absolut richtige Besetzung hätl. Isabella Gifhorn sei gut venetzt, auch, was Anträge für Förderungen angehe, und stecke jetzt schon in den Themen. Die zukünftige Stadtbaurätin werde jetzt schon in die Abläufe involviert. Wilhelm Zabel (Bündnis 90/Grüne) kritisierte dieses Prodedere und hätte gern mehr Auswahl gehabt. Glatt durch ging die Wahl von Kulturdezernentin Eva Bender zur Ersten Stadträtin und damit zur Allgemeinen Vertreterin des Bürgermeisters Mirko Heuer.