IWK auch auf dem Zellerieplatz dabei

Kaltenweider Weihnachtsmarkt hat sich fest etabliert

Kaltenweide. Für Sonnabend, 14. Dezember, lädt die Ortsarbeitsgemeinschaft (OAG) zum alljährlichen Weihnachtsmarkt ein, der sich bereits fest etabliert hat. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr bieten verschiedene Stände auf dem Zellerieplatz Glühwein und die unterschiedlichsten selbstgemachten Leckereien an. Eine weihnachtliche Atmosphäre in Kaltenweide, die durch die Vereine und Gemeinschaften aus Kaltenweide ermöglicht wird.Auch die Interessengemeinschaft Weiherfeld/Kaltenweide (IWK) darf dieses Jahr nicht fehlen. Mit einem eigenen Stand bietet die IWK dieses Jahr Crepés an, da dies in den vergangenen Jahren auf dem Weihnachtsmarkt vermisst wurde.Die IWK veranstaltet auch im neuen Jahr, am 11 Juli 2020, das Sommerfest auf dem Kaltenweider Platz, welches mittlerweile schon ein traditionelles Fest im Jahr ist und von Bürgern aus Kaltenweide und darüber hinaus gut besucht wird. Hierfür werden weiterhin freiwillige Helfer für die Organisation gesucht. Für das eine oder andere Geschäft oder Unternehmer ist es sicherlich interessant sich dort zu präsentieren. Am 27. Januar 2020 findet das erste IWK-Treffen im neuen Jahr statt. Die IWK freut sich über jedes neue Mitglied.Weitere Informationen sind unter http://www.iwk-langenhagen.de zu finden.Um auch in Zukunft weitere Projekte und Veranstaltungen zu organisieren, ist die IWK auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wer Interesse hat, die Entwicklung und Bekanntheit der Ortschaft aktiv zu gestalten, ist herzlich willkommen.