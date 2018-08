„Jazz Steps“ einfach überragend

Am Sonntag, 12. August, kommt die „Bigband des Gymnasiums Berenbostel“

Langenhagen (kr). Auch die „Jazz Steps Band“, die sechste Formation der diesjährigen Jazz-Matineen in der Reihe „Umsonst & draußen“, konnte die vielen Fans im Rathausinnenhof restlos überzeugen. Dringend überarbeiten müssten die Musiker allerdings ihre altbackene längst überholte Internet-Präsentation, die den aktuellen Auftritten der Band in keiner Weise gerecht wird. Die sechs Ungarn stellten sich in hervorragender Form vor. Ihr anspruchsvolles dreistimmiges Kollektiv-Spiel absolvierten Trompeter Istvan Lazar, Posaunist Zsolt Bera und Saxophonist und Klarinettist Zoltan Finok traumhaft sicher. Mit ihren virtuosen Soli ernteten sie immer wieder Szenen-Applaus. Auch die drei „Kollegen“ Balazs Lazar, Gitarre, Zoltan Horvath, Schlagzeug, und Peter Czaho, Bass, bewiesen ihre professionelle Extra-Klasse. Das war moderner, zeitloser Dixieland, leicht und locker interpretiert, der das Publikum vom ersten Ton an beeindruckte. Gespielt wurden unter anderem Titel wie „Sing, Sing, Sing“, „Somewhere over the Rainbow“, “Petit Fleur“ und ein furioser „Tiger Rag“. Riesenstimmung, als Trompeter Istvav Lazar mit erstaunlicher Stimme die Rathaus-Bühne in einen Konzertsaal verwandelte und Opern-Melodien erklangen, von den Budapester Musikanten mit viel Witz und Einfühlungsvermögen interpretiert.Für den nächsten Sonntag, 12. August, verspricht, Horst-Dieter Soltau, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins „Cultour & Co.“ das nächste Highlight: „Mit der Bigband des Gymnasiums Berenbostel gastiert eine Formation in Langenhagen, die ihre Titulierung als Geheimtip längst abgelegt hat. Sie hat durch ihr Können und ihr sympathisches Auftreten schnell einen festen Platz bei den etablierten Gruppierungen erobert, die in der Flughafenstadt zu hören sind.“