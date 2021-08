Jazzmatinee am Sonntag

Farmhouse Jazz & Blues Band zum Ausklang

Langenhagen. Zur Abschluss-Veranstaltung der diesjährigen Jazzmatineen kommt am Sonntag, 29. August, von 11 bis 14 Uhr die Farmhouse Jazz & Blues Band in den Rathausinnenhof. Sie tritt zum ersten Mal in Langenhagen bei der Veranstaltungsreihe auf.Die Geschichte der Farmhouse Jazzband reicht bis 1981 zurück. In eben dem Jahr wurde die Band von einigen ehemaligen Mitgliedern des namhaften Orchesters Stable Roof Jazz Band gegründet. Bald erfreute sich die Band sowohl im In- wie im Ausland einer großen Popularität. Trotzdem wurde sie wenige Jahre später aufgelöst.2014, gut dreißig Jahre später, wiederholt sich die Geschichte. Vier Stable-Roof-Mitglieder verlassen kurz nacheinander die Band, angeregt durch das gemeinsame Bedürfnis, die Farmhouse neu zu beleben. Dieser Schritt ermöglicht ihnen die Entwicklung eines lange ersehnten, ganz eigenen Band-Sounds. Dabei lassen sie sich inspirieren durch den für die Chris Barber Jazz- und Bluesband charakteristischen Sound.Inmitten seiner Becken und Trommeln thront good old Cees Heegstra, am Kontrabass steht unverrückbar Carla Tavenier-Kok, Gitarre und Banjo sind bei Gerard Tavenier in besten Händen. Fürwahr ein dynamischer Background, der nicht nur für ein solides Fundament unter dem typischen Barber- und New-Orleans-Jazz sorgt, sondern auch ganz leise, fast flüsternde Balladen begleiten kann. In den Blues-Nummern gesellt sich dann noch die Bluesgitarre, gespielt von Michiel Pos, hinzu – rau, temperamentvoll, hinreißend.Die ebenfalls dreiköpfige Bläsersektion ist stark besetzt mit Michel Muller an der Trompete, Hans van Wermeskerken an der Posaune (er ist auch der Bandmanager) und Michiel Pos am Saxophon. Sie garantieren für energiegeladene, beschwingte und gepflegte Arrangements und Improvisationen.In dieser Besetzung, mit Musikern, die sich die Sporen verdient haben, hat sich die Farmhouse Jazzband in kurzer Zeit einen besonderen Platz in der Jazzszene erobert. Wo immer die Farmhouse Jazzband auftritt, entsteht eine ungezwungene, festliche, nicht altersgebundene Atmosphäre.Es gilt die aktuelle Allgemeinverfügung der Region Hannover, Handling und Einlasskontrolle – 3-G-Regel bei Veranstaltungen. Eine Registrierung erfolgt mit der Luca-App oder. mit einem Zettel, der nach vier Wochen vernichtet wird.Im Rathausinnenhof gilt die Maskenpflicht beim Gehen und Stehen, am Platz darf die Maske abgenommen werden. Eigene Sitzgelegenheiten dürfen mitgebracht werden.