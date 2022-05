Jede Menge Futter für die Leseratten

Matthias-Claudius-Gemeinde: Bücherei feiert ihren 50. Geburtstag

Krähenwinkel (ok). „Das Gemeindehaus ist nur gebaut worden, damit sich die Bücherei ausbreiten kann.“ Eine ziemlich steile These des früheren Krähenwinkler Pastors Heinz Weis, aber Fakt ist auf jeden Fall das die Bücherei der Matthias-Claudius-Gemeinde für eine Kirchenbibliothek zu bieten hat. Insgesamt 3.500 Bücher, DVDs und Puzzle mit einer richtig großen Bandbreite. „Fantasy, Krimi, Romane und viele Kinderbücher“, sagt Susann Lichterfeld, die sich zusammen mit Josefine Schoknecht und Sophie Zimmermann, um die Leseratten kümmert. Wer gern schmökern will, muss auch nicht aus der Gemeinde kommen. Die Bücherei ist für jedermann freitags von 16 bis 18 Uhr geöffnet; die Ausleihfrist beträgt vier Wochen. Sie kann aber verlängert werden, wenn die Bücher nicht gerade vorbestellt sind. Und die Bücherei hat eine lange Geschichte, feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag.Zur Historie: Die Bücherei wurde am 16. Juni 1972 eröffnet. Pastor Heinz-Gerhard Weis, der die Gemeinde erst im März 1972, übernommen hatte, baute sie mit viel Herzblut auf. Diese Idee brachte er aus Peine mit, wo er vorher gepredigt hatte. Zusammen mit Dorle Thürnau und Saskia Theuerkauf kümmerte er sich um die Eröffnung Die Bestände, die von der Emmaus-Kirchen-Gemeinde übernommen wurden, wurden nach Genre sortiert und dem Publikum am 16. Juni zugänglich gemacht. Doris Nuyken übernahm die Ausleihe viele Jahre lang bis Mitte der 90er in unterschiedlichen Räumlichkeiten der Kirche. Die Bücherei zog innerhalb des Kirchengebäudes von oben nach unten, auch Ausleihen in der Kirche direkt fanden statt. Dank rollender Schränke war das möglich. Im August 1991 wurde dann das Gemeindehaus eröffnet und die Bücherei zog in einen großen Raum unterm Dach. 1996 zog dann alles in den heutigen Raum um. Gerade ist frisch renoviert und eine Spielecke für die Jüngsten eingerichtet worden. Natürlich gibt es auch ein kleines Schränkchen theologischer Literatur.Inzwischen ist die Gemeindebücherei eine von nur rund 150 evangelisch-öffentlichen Büchereien in der evangelisch.-lutherischen Landeskirche Hannover. Und im Norden die Einzige.Bereits mehr als 850 Lesehungrige besuchten bisher die Gemeindebücherei und fanden ein buntes Repertoire vor, das auch durch diverse Zuschüsse ermöglicht worden ist.Das Jubiläum soll jetzt am Sonntag, 19. Juni, mit einem Literaturgottesdienst ab 11 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirche gefeiert werden. Jeder ist herzlich eingeladen. Anschließend wird bei Grillwurst, Kaffee und Kuchen und mit vielen Aktionen und Wissenswertem gefeiert. Musikalisch wird der Posaunenchor das Fest begleiten. Und Bücher dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Mitarbeiterinnen haben eine Bestsellerliste zusammengestellt, in der jeweils die Top 3 eines Kalenderjahres zu finden sind. Denn: Obwohl sie fünf Jahrzehnte auf dem Buckel hat, ist die Bücherei immer noch topaktuell, was die Literaturauswahl angeht, und nicht in die Jahre gekommen..