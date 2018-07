Jeder kann Falschparker melden

Behindertenparkplätze auf dem CCL-Parkdeck werden kontrolliert

Langenhagen (ok). Centermanagerin Angelika Kramm wird auf Nachfrage deutlich: „Das ist kein Kavaliersdelikt.“ Gemeint ist das widerrechtliche Abstellen eines Autos auf einem Behindertenparkplatz, von denen es unmittelbar an jedem Eingangsbereich welche und sogar mehr als gesetzlich vorgeschrieben gebe. Ihr fehlt für solch ein Vergehen jedes Verständnis: „Wir haben genug kostenfreie Parkplätze. Die Parkplätze im dritten Obergeschoss werden kaum genutzt, dort können die Besucher fast bis vor die Tür fahren.“ Die Stadt Langenhagen übernimmt die Kontrolle an den Behindertenparkplätzen, aber auch die Mitarbeiter des CCL kontrollieren, machen Beweisfotos und leiten sie an die zuständige Meldestelle weiter. „Die Möglichkeit hat übrigens jeder Kunde“, macht Angelika Kramm allen Mut, dieser Unsitte Einhalt zu gebieten. Denn wie gesagt: Parken auf einem Behindertenparkplatz ohne speziellen Ausweis ist kein Kavaliersdelikt. Und wer sich nicht daran, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen. 35 Euro und darüber hinaus die Kosten, falls das Fahrzeug abgeschleppt wird.