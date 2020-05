„Jeder muss über die Umsetzung selbst entscheiden“

Marc Holst ärgert Differenzierung zwischen Gastronomie mit und ohne Speisen

Langenhagen (ok). Restaurants und Cafés in Niedersachsen können seit dem 11. Mai wieder öffnen; Gastronomie ohne Speisenbewirtung muss geschlossen bleiben. So sieht es der Stufenplan der Landesregierung vor. Eine Differenzierung, die Marc Holst, Betreiber der Billard-Lounge, überhaupt nicht schmeckt. Er sagt: „Ungeachtet dessen, ob hier eine Umsetzung der geforderten Schutzmaßnahmen möglich ist, oder nicht. Dies ist nicht hinnehmbar. Es gibt zahlreiche Restaurants und insbesondere Cafés, die räumlich überhaupt nicht in der Lage sind, die geforderten Schutzmaßnahmen umzusetzen. Trotzdem darf eine Öffnung erfolgen, weil dieser Branchenzweig die Erlaubnis dazu hat. Im Umkehrschluss gibt es zahlreiche Gastronomiebetriebe ohne Speisenzubereitung, die durchaus in der Lage sind, ihren Betrieb zu öffnen und gleichermaßen die gebotenen Regeln zu beachten, um eine Ausbreitung des Virus zu minimieren. Trotzdem müssen diese Betriebe weiter geschlossen bleiben – nun, weil man es einfach so beschlossen hat.“ Vorgaben als Schutz vor dem Virus seien unabdingbar und wichtig, aber über die Umsetzung müsse jeder Betrieb selbst entscheiden dürfen. Insbesondere die gastronomischen Betriebe ohne Speisenzubereitung seien in einer hochgradig kritischen Lage. Hier konnte, im Gegensatz zu den meisten Restaurants, nicht „ein wenig Umsatz“ durch Außer-Haus Geschäft oder Bringdienst erwirtschaftet werden. Umsatz, der derzeit ohnehin nur dem Überleben diene. Eine Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes auf sieben Prozent helfe nur den Gastronomen, nicht der gesamten Branche, und ist für ihn nur ein „politischer Winkelzug“. Marc Holst: „Das ist so, als würde man SUV-Fahrern beim TÜV Rabatte einräumen, allen anderen PKW-Fahrern aber nicht.“