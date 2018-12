Krippenspiel in Engelbostel um 16 Uhr

Engelbostel/Schulenburg. „Den Engel zu spielen habe ich mir seit dem Sommer gewünscht“, sagt Oskar Auf dem Berge aus Schulenburg. „Wir haben eine sehr wichtige Rolle“, erklärt Milena Behrens aus Engelbostel, die ebenfalls einen Verkündigungsengel spielt: „Denn wir erklären den Leuten in der Martinskirche, warum wir Weihnachten feiern: Jesus ist geboren!“„Angefangen haben wir beide als Chorengel“, erklärt der Siebenjährige. Auch die Zehnjährige ist seit mehreren Jahren am Heiligen Abend auf der Bühne mit dabei. Dieses Mal wirken über 30 Kinder beim Krippenspiel in der Martinskirche mit, die von Diakon Stefan Weisser und einem Team aus erwachsenen und jugendlichen Ehrenamtlichen angeleitet werden.Der Familiengottesdienst, in dem Pastor Rainer Müller-Jödicke auch eine Minipredigt halten wird, beginnt in der Kirchstraße 58 um 16 Uhr.