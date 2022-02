Jetzt geht es gegen Leipzig, Hamburg und Halle

Eishockey-Oberliga: Hannover Scorpions erneut mit Sechs-Punkte-Wochenende

Mellendorf/Langenhagen. Mit einem 9:4-Auswärtssieg an der Ostsee bei den Rostock Piranhas und einem 5:3- Heimsieg gegen den Herforder EV haben die Hannover Scorpions am vergangenen Wochenende die erwarteten Ergebnisse erzielt und den zweiten Tabellenplatz behauptet.In der nächsten Woche stehen mit den EXA Icefighters Leipzig am Dienstag, 15. Februar um 20 Uhr in der Hus-de-Groot-Eisarena, den Hamburg Crocodiles am Freitag, 18. Februar, um 20 Uhr, ebenfalls in der Hus-de-Groot-Eisarena und am Sonntag, 20. Februar, um 18.15 Uhr beim Spitzenteam in Halle drei starke Gegner auf dem Spielplan.In diesem Rhythmus geht es auch in dennächsten Wochen bis zum Ende der Hauptrunde weiter.Nach dem Sieg über Herford gilt jetzt die volle Konzentration der Begegnung gegen die EXA Icefighters Leipzig, die sich in der bisherigen Saison als äußerst kampfstarkes Team präsentiert haben.Am Montagvormittag sah bei den Hannover Scorpions alles danach aus, dass alle Spieler verletzungsfrei aus dem Wochenende gekommen sind und bis auf Christoph Kabitzky (ist bereits wieder im Mannschaftstraining) einsatzbereit sind.