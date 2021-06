Joachim Balk und Oliver Röttger an der Spitze

Mitgliederversammlung: FDP Langenhagen mit neuem Vorstand

Auf der vergangenen Mitgliederversammlung wählte die Langenhagener FDP ihren neuen Vorstand. Die Wahlen mussten aufgrund der Pandemie immer wieder hinausgeschoben werden.Alter und neuer Vorstandsvorsitzender ist der derzeitige FDP-Ratsherr im Rat der Stadt Langenhagen, Joachim Balk; als stellvertretender Vorsitzender wurde Oliver Röttger neu in das Amt gewählt. Schatzmeister bleibt Sebastian Kloos und für das Protokoll zeichnet weiterhin Herbert Hotje, der Ehrenvorsitzende der Langenhagener FDP, verantwortlich. Als Beisitzer wurden Sebastian Höppner, der ebenfalls neu im Amt ist, sowie die bisherigen Beisitzer Axel Twelckmeyer und Rainer Lütgens gewählt. Es bestand Einigkeit darüber, dass spätestens nach der Kommunalwahl über sinnvolle Kooptierungen entschieden werden soll.Der neue Vorstand freut sich auf eine erfolgreiche, gemeinsame Arbeit, die mit den Wahlen in diesem und dem nächsten Jahr nicht unerheblich sein wird. Als einen besonderen Schwerpunkt hat sich der Vorstand vorgenommen wollen mehr Frauen in Langenhagen für die liberalen Ideen zu gewinnen und örtlich einzubinden.