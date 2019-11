Jubo eröffnet Weihnachtsmarkt

IGS-Orchesterklassen in der Martinskirche

Langenhagen. Jetzt hat sich das Jugendblasorchester Langenhagen zu einer intensiven Arbeitsphase in die Blockhütten von Abbensen zurück gezogen. Drei Tage feilten die 40 jungen Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Claudius Netzel und Stefan Polzer an ihrem Weihnachtsprogramm. Ob unterhaltsame Filmmusik von „Harry Potter“ bis „Game Of Thrones“ oder Weihnachtliches von „Christmas Swing“ bis „Santa Baby“ ist für jeden Geschmack sicher etwas dabei. In der „Kirche zum Guten Hirten“ in Godshorn eröffnet das bekannte Orchester am Sonnabend, 30. November, um 15 Uhr mit diesem spannenden Pragramm den beliebten Weihnachtsmarkt.Am Tag zuvor schon konzertieren zwei Orchesterklassen der IGS Langenhagen mit 60 Jugendlichen unter der Leitung von Karen Düsterhöft und Claudius Netzel ab 18 Uhr in der Martinskirche in Engelbostel. Auch hier wird ein vielseitiger musikalischer Mix der Klassen 8.6 und 9.6 alle Interessenten begeistern. Der Eintritt ist frei.