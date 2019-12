Jugendchor Game of TONes überzeugte

Mitsänger sind herzlich willkommen/Probe immer donnerstags

Langenhagen. Der neu gegründete Jugendchor Game of TONes gab auf der Bühne im Café Monopol beim Winterzauber vor ausverkauftem Haus das erste Konzert. Neben den Weihnachtsliedern wie Last Christmas - Tylor Swift, All I want for Christmas - Mariah Carey und Santa Claus is coming wurden auch Lieder aus dem aktuellen Repertoire – unter anderem Je ne parle pas francais, Lieder – Adel Tawil, Auf uns - Andreas Burani und Westerland von den Ärzten dargebracht. Musikpädagoge Volker Bublitz war sehr erfreut, dass die Gruppe auch im nächsten Jahr im Cafe Monopol gebucht wurde. In der Gruppe sind noch Plätze frei! Auch Ältere und besonders Jungen sind herzlich willkommen. Wer Lust hat, kann sich gerne anmelden - oder vorbeikommen. Proben sind immer donnerstags zwischen 17.15 und 18.15 Uhr im Musikraum MU 1 der IGS Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße.