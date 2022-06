Juleica-Schulung und Jugendfreizeit

18. bis 22. Juli: eine besondere Kombination zu Beginn der Sommerferien

Langenhagen. Für Jugendliche und junge Erwachsene hat die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur zu Beginn der Sommerferien ein besonderes Angebot geplant: Eine Kombination aus Juleica-Ausbildung und Jugendfreizeit. Vom 18. bis 22. Juli findet zunächst eine Jugendleiter-/innen-Schulung im Jugendtreff Engelbostel/Schulenburg statt. In der Woche drauf geht es dann vom 25. bis 29. Juli nach Friedrichstadt nahe der Nordsee.„Bei unseren Juleica-Schulungen wird uns oft zurückgemeldet, dass die Teilnehmenden gerne mehr Pause und Freizeit hätten. Diesen Wunsch können wir auch mit Hilfe einer Förderung durch das Land Niedersachsen nun in die Tat umsetzen“, so Stadtjugendpfleger Andreas Lachmann.Während in der ersten Woche vor allem Inhalte vermittelt werden, die für die Begleitung von Jugendgruppen und die ehrenamtliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wichtig sind, stehen in der zweiten Woche Freizeit und Ausflüge im Vordergrund. „Der Spaß kommt aber auch bei Themen wie Gruppen- und Spielepädagogik oder selbst bei Aufsichtspflicht und Jugendschutz nicht zu kurz“, verspricht Friederike Meyer vom Team der Kinder- und Jugendarbeit.In und um Friedrichstadt haben die Teilnehmenden dann viele Möglichkeiten zur gemeinsamen oder individuellen Freizeitgestaltung: „Ob mit dem Boot durch die Grachten von 'Klein Amsterdam', einen Ausflug ins Naturfreibad, eine Kanutour oder einen ganzen Tag am Strand an der Nordsee, vor Ort ist ganz viel möglich“, ergänzt Lachmann.Die Kosten für die Juleica-Schulung sowie die Jugendfreizeit einschließlich Fahrt mit dem Reisebus und Unterkunft und Verpflegung in der modernen Jugendherberge in Friedrichstadt betragen insgesamt 50 Euro. Zur Teilnahme muss man mindestens 15 Jahre alt sein.Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten sind auf der Homepage kiju-langenhagen.de/juleica zu finden. Telefonische Auskünfte gibt Andreas Lachmann unter (0173) 9 04 66 79. Zur Anmeldung und bei Fragen kann auch gerne eine Mail an juleica@langenhagen.de geschrieben werden.