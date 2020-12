Eine Aktion für Senioren (nicht nur) in Corona-Zeiten

Godshorn. Unter dem Motto "Jung grüßt Alt" wird in diesem Jahr wird in der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten-Godshorn in der Weihnachtszeit besonders an die älteren Menschen gedacht. Die Idee ist, für die Bewohner des Seniorendomizils Eichenhof in Godshorn einen Weihnachtsbrief zu schreiben.„Jeder jüngere Mensch, der Lust hat, schreibt einen Weihnachtsbrief an einen älteren Menschen.Berichtet über die Vorweihnachtszeit und vermittelt ein wenig Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Richtet ein paar Worte an die älteren Menschen als Empfänger.“ sagt Initiatorin der Aktion, Maren Hartmann.Inzwischen sind schon etwa 20 Teamer im Konfirmandenunterricht und die Konfirmanden der Kirchengemeinde an der Aktion beteiligt.Schön wäre es, wenn sich auch etwas Selbstgebasteltes, zum Beispiel ein ausgeschnittener Stern oder ein gemaltes Bild, ein Foto oder ein Weihnachtsgedicht mit in dem Umschlag befinden würde.Aber auch darüber hinaus gilt: Wer möchte, schreibt unter dem Brief noch seinen Namen und "Kirchengemeinde Zum Guten HirtenVielleicht schreibt einer zurück, dann würden die Kirchengemeinde die Post an zurück an den/die Briefeschreiber*in leiten weiter leiten.Bitte den Brief in einem schönen Umschlag bis zum 14. Dezember 2020 in den Briefkasten am Gemeindehaus der Kirchengemeinde, Alt Godshorn 61, stecken oder bei Familie Hartmann, Hauptstraße 14, Godshorn abgeben.Es wäre doch ein schönes Weihnachtswunder, wenn alle Bewohner des Seniorendomizils einen Brief bekommen würden.