Junge Spieler fördern und entwickeln

Grizzlys kooperieren mit den Hannover Scorpions

Langenhagen/Wedemark. Die Grizzlys Wolfsburg haben mit dem ambitioniertenOberligisten und Eishockeynachbarn Hannover Scorpions einen neuenKooperationspartner gefunden. In sehr konstruktiven Gesprächen sind sich beideClubs schnell über die Eckdaten der Partnerschaft einig geworden.Während sich die Grizzlys Wolfsburg nach dem Erreichen der deutschen Vizemeisterschaftauch in der kommenden Saison in der Spitzengruppe der Penny- DEL wiederfinden wollen,haben die Hannover Scorpions den Aufstieg in die DEL 2 fest im Visier. Diese gemeinsamenAmbitionen sollen durch die Partnerschaft gestärkt werden.Grizzlys-Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf und Eric Haselbacher, Geschäftsführer derHannover Scorpions, haben dahingehend bereits einen Rahmen der Kooperation definiert.Dazu gehören das Scouten und Entwickeln junger, talentierter Spieler. Ein wesentlicher Vorteilder entstehenden Zusammenarbeit ist die kurze Distanz zwischen den Städten. Nicht nur fürden Pflichtspielbetrieb, sondern auch für Trainingseinheiten sollen potenzielle Spieler dieStandorte wechseln. Ein enger Austausch auf sportlicher Ebene ist eines der erklärten Zieleder Partnerschaft.„Wir sind uns in den sehr konstruktiven Gesprächen schnell über die Rahmenbedingungen der Kooperation einig geworden. Beide Parteien sollen gleichermaßen von der Zusammenarbeit profitieren. Wir werden uns in den kommenden Wochen über weitere potenzielle Synergieeffekte austauschen und eine gemeinsame Konzeption zur Förderung und Entwicklung junger Spieler ausarbeiten“, erklären beide Geschäftsführer einstimmig.