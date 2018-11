Juno und die Grande Dame des Akkordeons

Es gibt noch Tickets für zwei Mimuse-Veranstaltungen am Wochenende

Langenhagen (ok). Es gibt noch Resttickets für zwei Mimuse-Vorstellungen am nächsten Wochenende im Theatersaal. FUNtastisches Varieté – Internationale Gala: "Wow! Wundertüte" läuft am Sonnabend, 24. November, um 20 Uhr im Theatersaa. Die Besucher können sich auf geschmeidige Artisten, zauberhafte Wesen, komische Gestalten und amüsante Plauderer freuen. Der rote Faden der Show ist Juno, der Moderator – einer mit Auszeichnungen, Erfahrungen, Charme und verblüffenden Fähigkeiten, der sich auf glitzernden internationalen Showbühnen auskennt. Der Kartenpreis liegt zwischen 20 und 24 Euro. "40 Jahre Bühne mit dem Lydie Auvray Trio heißt es am Sonntag, 25. November, ab 19 Uhr, ebenfalls im Theatersaal. Die "Grande Dame des Akkordeons" feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum und hat nichts von ihrer Spritzigkeit und ihrem femininen Charme eingebüßt. Sie spielt ihre Musik nicht nur; sie lebt sie geradezu.