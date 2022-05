Mit dem Verein Bürger für Kaltenweide unterwegs in der Region

Kaltenweide. Nachdem die Veranstaltung „Kaltenweide spielt“ seit drei Jahren ein fester Bestandteil im Programm des Vereins Bürger für Kaltenweide. (BfK) ist, möchte der Verein mit einer weiteren, neuen Veranstaltung frischen Wind in das Freizeitgeschehen vonKaltenweide bringen.Nachdem mehrfach der Wunsch nach einer entspannten Radtour an die Verantwortlichendes BfK herangetragen wurde, möchten die Organisatoren Peter Görtler und Gunter Halleam Sonntag , 12. Juni, zum ersten Mal zu einer Runde durch Langenhagens Nordenstarten.Treffpunkt ist um 13 Uhr vor dem REWE-Markt an der Weiherfeldallee in Kaltenweide.Von dort geht es über Nebenstraßen und befestigte Feldwege nach Evershorst und zumFlughafen. Durch den Flughafentunnel führt die Tour nach Schulenburg-Nord, derUmrundung der Nordbahn des Flughafen Hannover, vorbei am Alpakagestüt in Kananoheund über den Wohldamm nach Kaltenweide zurück.Eine Voranmeldung bis zum 8. Juni über unsere Webseite www.buerger-fuer-kaltenweide.de oder www.kaltenweide-radelt.de ist erwünscht. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt, also heißt es, schnell zu sein.Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr, Voraussetzung ist ein verkehrstüchtigesFahrrad, das Tragen eines Helmes wird dringend empfohlen. Bei Regen kann die Tourkurzfristig abgesagt werden, deshalb ist es sinnvoll, bei der Anmeldung eine Mobilnummeranzugeben.