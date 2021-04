Kaltenweider Kinder wippen

Neues Spielgerät auf zentralem Platz

Kaltenweide (ok). Der Kaltenweider Platz soll belebt werden, nach einer Solarbank steht jetzt ein Wippspielgerät an zentraler Stelle. Kinder der DRK-Kita Weiherfeld haben die Neuanschaffung jetzt eingeweiht und sind froh, dass sie ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen können. Sie haben das Gerät gleich in Beschlag genommen. Ortsbürgermeister Reinhard Grabowsky: "Das Motto der Stadt heißt 'Langenhagen bewegt', und jetzt bewegen sich die Kaltenweider Kinder. Ich hoffe, dass wir die Aufenthaltsqualität an diesem Ort noch steigern können." Ein Antrag soll eingebracht werden.