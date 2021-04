Kanalarbeiten bis zum 20. Mai

Straßensperrungen und Umleitung der Buslinie 616

Langenhagen. Im Bereich Hackethalstraße/An der Autobahn laufen Kanalarbeiten. Da sich Schäden an der Oberfläche zeigen, wird eine für Juni geplante Sanierung vorgezogen. Dabei wird ein neues Rohr in die geschädigte Leitung eingezogen. Bis Donnerstag, 20. Mai, wird die Vollsperrung der Hackethalstraße bis zur Papenriede ausgeweitet und die Straße An der Autobahn in Höhe der Hackethalstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt.Betroffen ist durch diese Arbeiten auch eine Buslinie. Die Linie 616 wird für den Zeitraum umgeleitet und kann mehrere Haltestellen nicht anfahren.Bis Donnerstag, 20. Mai, Betriebsschluss erfolgt die folgende Route:Linie 616 in Fahrtrichtung „Langenhagen / Bahnhof Mitte“fährt ab der Haltestelle. „Langenhagen / Ringstraße“ – rechts Wilhelm-Busch-Straße zur Ersatz-Haltestelle „Langenhagen / Freiligrathstraße“ – rechts Liebigstraße – rechts An der Autobahn – links Sonnenweg – links Fuhrenkamp – rechts Gieseckenkamp – zur Ersatz-Haltestelle. „Langenhagen / Riedweg“ - weiter Regelfahrweg..Linie 616 in Fahrtrichtung „Langenhagen / Zentrum“ fährt die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.Für die Haltestellen „Langenhagen / Beethovenstraße“, „Langenhagen / Freiligrathstraße“ und „Langenhagen / An der Autobahn“ ist eine Ersatz-Haltestelle in der Wilhelm-Busch-Straße eingerichtet. Für die Haltestelle „Langenhagen / Riedweg“ ist auf der anderen Seite der Kreuzung im Gieseckenkamp eine Ersatz-Haltestelle eingerichtet.Die Linie 135 ist in ihrer Fahrtroute nicht betroffen.