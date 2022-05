Kangurusprung und Schießbude

Trixitt-Event an der Gutzmannschule

Langenhagen. Jetzt fand an der Gutzmannschule in Langenhagen das Trixitt - Event - ein Sport- und Bewergungstag mit aufblasbaren Stationen - statt. Alle Schüler vom Schulkindergarten bis zu den Abschlussklassen kämpften an diesem Tag um Gesamtpunkte für ihre Schule. Dabei traten jeweils zwei Teams gegeneinader an und zeigten ihr Können an den sechs Stationen, die auf dem Schulhof aufgebaut wurden. Es gab ein Völkerball und ein Hockey-Feld, Basketball-Korbwurf, Kängurusprung, Sprint und die Schießbude.