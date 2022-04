Kantate in der Elisabethkirche

Kantate 73 von Johann Sebastian Bach am Karfreitag, 15. April, ab 15 Uhr

Langenhagen (ok). "Herr, wie du willst": So lautet der Titel des Konzerts in der Elisabethkirche, das am Karfreitag, 15. April, ab 15 Uhr läuft. Zu hören ist dann die Kantate 73 von Johann Sebastian Bach. Beteiligte: Sopran Martina Petersen, Tenor Hanno Harms, Bass Frank Schneiders, Solisten der Kammer-Symphonie Hannover sowie das Neue Vocalensemble. Die Leitung übernimmt Arne Hallmann. Spenden für die Kirchenmusik werden erbeten.