Karneval in Venedig

Musikalischer Salon am Dienstag, 8. März, um 15 Uhr im DGH Krähenwinkel

Langenhagen. Es gibt von Rio de Janeiro bis Köln viele berühmte Karnevals-Städte. Aber der venezianische Karneval war, ist und bleibt unerreicht. Die ganze Stadt ist mit Ihrer phantastischen Geschichte und ihrer ungeheuren Ausstrahlung ist das perfekte Bühnenbild für den Karneval. Karneval steht für Fröhlichkeit, Ausgelassenheit, traumvolle Kostüme, Liebe, Erotik und herrliche Musik. Das Programm dieser Operettenrevue am Dienstag, 8. März, geht von der „Barcarole“ aus Hoffmanns Erzählungen von J.Offenbach bis zur Arie des Herzogs „Sei mir gegrüßt du holdes Venezia“ aus „Eine Nacht in Venedig“ von J.Strauß, von C.Brückners für diese Revue komponiertem Song “Venedig,Venedig“ bis zu F.Hollaenders „Ich wär so gern ein Sexappeal“. Es sind vor allem große Ensemble-Szenen, die das musikalische Zentrum dieses Programms ausmachen. Es sind deshalb viele Mitwirkende dabei: Kathelijne Wagner, Bettina Delius – Sopran, Pablo Carra, Joscha Eggers, Alexander Senger – Tenor, Peter Michailov, Jan Bukowski – Bariton, Won Lim- Klavier, Jisoo Lim – Violine und das gerade neu gegründete Seniorenensemble Walzerflash. Und auch das Publikum ist wie immer in die Programmgestaltung miteinbezogen.Die Veranstaltung findet unter der tagesaktuellen Hygieneregel im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel statt. Eintritt 25 Euro, ermäßigt 20 Euro, Kaffee und Kuchen ab 13.30 Uhr. Info und Reservierung: (0511) 2 13 59 068 und (0511) 77 90 74. Oder unter wunderzauber@yahoo.com und www.operamobile.de.