Kaum dran und schon wieder weg

SPD muss 25 Plakate mit Afra Gamoori wieder abhängen

Langenhagen (ok). Auf Veranstaltungen kann Afra Gamoori, Bürgermeisterkandidatin der SPD in Langenhagen, wegen der Corona-Pandemie zwar nicht präsent sein, aber auf Plakaten war die junge Frau schon in der Stadt zu sehen. Die Betonung liegt auf "war", denn die Plakate sind bald schon wieder weg, die SPD muss sie nach Informationen des Langenhagener ECHO bis Donnerstag entfernen. Nach Auskunft Tim Julian Wooks, Vorsitzender des Ortsvereins, lag eine Genehmigung der Stadtverwaltung vor - vier Wochen lang durften die Sozialdemokraten nach Auskunft Wooks 25 Plakate mit dem Konterfei Gamooris werben, auf dem sie für einen kostenlosen Fahrservice zum Impfzentrum wirbt. Kosten bei der Stadterwaltung seien dafür nict angefallen. Im sozialen Netzwerk Facebook musste die SPD jede Menge Kritik einstecken, weil sie die eigentlich Frist, Wahlplakate frühestens zwei Monate vor dem Wahltermin aufzuhängen klar unterstritten habe. Zudem seien es die Sozialdemokraten gewesen, die im Rat der Stadt 2016 gefordert hätten, die Plakatierungswut deutlich einzudämmen. Die BBL forderte, dass die Plakate umgehend abgehängt werden, Afra Gamoori werbe für keine Veranstaltung, die ein so genanntes Sondernutzungsrecht zulasse.