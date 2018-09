Kehren Sie bei der nächsten Gelegenheit um!

Letztens sagte eine Freundin zu ihr: „Meinst du wirklich, dass du diesen großen Auftrag gerade jetzt annehmen solltest? Du bist noch nicht lange wieder gesund und willst auch noch umziehen. Vielleicht solltest du solange bei der Arbeit kürzer treten!?“Fast hätte sie so reagiert, wie beim Abzweig auf die Autobahn. Fast hätte sie die Freundin ebenso ignoriert wie den Navi. Aber am Abend beim Glas Wein kommen ihr die Worte der Freundin wieder in den Sinn und Frau L. weiß, dass die Freundin Recht hat.Zwei Wochen später sitzen die beiden auf dem Balkon der neuen Wohnung. Frau L. freut sich und ihr geht es gut. Den Auftrag hat sie nicht angenommen. Ein finanzieller Verlust, aber dafür hat der Umzug wunderbar geklappt und sie kann sich nun wieder auf andere Dinge konzentrieren. Auf die Freundschaft zum Beispiel: Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel.Sie gehen leise und müssen nicht schrei’n. Sie stehen im Weg und sagen. Nein!, die Engel.Sabine Behrens, Pastorin