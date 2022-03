Kein Notdienst

Warnstreiktag am Dienstag in den kommunalen Kindertagesstätten der Stadt

Langenhagen. Zurzeit finden die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst statt. Nach jetzigem Kenntnisstand der Verwaltung wird in den kommunalen Kindertagesstätten, im Zuge dieser Verhandlungen, am Dienstag, 8. März ein Warnstreiktag laufen. Für den Warnstreiktag wird es zwischen der Stadt Langenhagen und der Gewerkschaft voraussichtlich keine Notdienstvereinbarung geben.Die Eltern wurden durch die Stadt Langenhagen informiert, dass es durch den Warnstreik in den Einrichtungen zu Personalengpässen kommen kann und gegebenenfalls kein oder nur ein eingeschränktes Betreuungsangebot zur Verfügung stehen wird. „Wir bitten die Eltern, soweit Ihnen dies möglich ist, die Kinder am Dienstag, (8. März) zu Hause zu lassen bzw. eine andere Betreuung zu organisieren, da voraussichtlich nicht ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung stehen werden“, so Heidi von der Ah, Leiterin des Jugendamtes.Die Stadt Langenhagen hofft, trotz dieser Unannehmlichkeiten durch den Streik, dass die Eltern, soweit es so eine außergewöhnliche Situation eben zulässt, Verständnis für alle Streikenden haben.Die neuesten Informationen über den Streik und eventuell weiterer Warnstreiktage können die Eltern weiteren Aushängen in den Kindertagesstätten, der Presse und der Homepage entnehmen.