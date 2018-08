Präsentation auf der Bühne im CCL am 22. September

Langenhagen. Bei den Style Weeks, bei der im CCL vom 17. bis 29. September, die neuesten Modetrends zeigen, findet am 22. September „Kids in Fashion“ statt. Für drei Modeworkshops und die große Fashionshow sucht der Veranstalter Mädchen und Jungen, die Spaß und Lust haben, sich auf einer Bühne vor Publikum zu präsentieren. Die Workshops inklusive Anprobe der Modekollektionen (fünfmal fünf Outfits) finden nach Altersgruppe um 12 Uhr, 13.30 Uhr und um 15 Uhr statt. Um 17 Uhr präsentieren die Kinder die Mode in einer eigenständigen Show. Eltern können Ihre Kinder wie folgt anmelden: Die Bewerbung muss folgende Angaben enthalten: Name und Vorname des Erziehungsberechtigten, Wohnort, Telefonnummer, Vorname des Kindes, Alter des Kindes, Junge/Mädchen, Konfektionsgröße und Körpergröße. Interessierte schicken ihre Bewerbung bitte bis zum 14 September an info@modenschau.org. Teilnahmealter ist sechs bis zwölf Jahre. Die kleinen Bewerber werden in Altersgruppen sieben bis sieben Jahre, acht bis neun Jahre und zehn bis zwölf Jahre eingeteilt. Pro Altersgruppe werden fünf Kinder per Losverfahren ausgewählt.Mehr Informationen unter:www.ccl-langenhagen.de.