„Killa Kidzz“ zeigten starke Show

Hip-Hop-Formation sammelte 275 Euro für die Reisekasse ein

Langenhagen (ok). Der Aufwand ist enorm, aber das Resultat kann sich sehen lassen: Ein halbes Jahr lang haben die „Killa Kidzz“ der Tanzschule „Link2dance“ ihre Weltmeisterschafts-Performance für die Hip-Hop-Titelkämpfe im schottischen Glasgow einstudiert (das ECHO berichtete), dabei bis zu dreimal in der Woche trainiert. Ein hartes Stück Arbeit, denn die Choreographie muss passen, Schritte und Synchronität müssen stimmen. In Glasgow sollen die Wertungsrichter mit einer ausdrucksstarken Show überzeugt werden. Und dass die „Killa Kidzz“ für Schottland gut gerüstet sind, zeigte die Formation, bei der auch Kinder aus Langenhagen dabei sind, jetzt im Rathaus-Innenhof. Sie präsentierten den Zuschauern ihre WM-Darbietung, bekamen dafür jede Menge Applaus und bedankten sich mit einer Zugabe. Aber nicht nur das: Insgesamt 275 Euro sind an Spenden zusammengekommen. Geld, das die Athleten gut gebrauchen können, denn der Trip nach Glasgow ist nicht gerade billig. Flug und Aufenthalt vom 23. bis 27. August in der schottischen Metropole liegen bei 700 Euro pro Kind. Mehr Infos – auch über die Möglichkeit zu spenden – finden Interessierte unter www.leetchi.com/c/udo-wm-glasgow.